МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 3,074 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 8,712 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин разместил ОФЗ серии 26238 на безлимитном аукционе

Цена отсечения составила 95,015% от номинала, средневзвешенная цена — 95,0165% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,11% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,11% годовых.

Минфин РФ ранее разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 10,34 миллиарда рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 31,08 миллиарда рублей.