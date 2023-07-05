ЖЕНЕВА, 5 июл — ПРАЙМ. Объем прямых иностранных инвестиций (FDI) в Россию упал с 39 миллиардов в 2021 году до —19 миллиардов в 2022 году из-за ухода крупных компаний из страны, говорится в опубликованном докладе ЮНКТАД ООН о мировых инвестициях за 2023 год. Инвестиции для новичков: главные понятия, с чего начать, советы экспертов

"В Российской Федерации потоки прямых иностранных инвестиций сократились до —19 миллиардов долларов в 2022 году с 39 миллиардов долларов в 2021 году, поскольку все больше крупных компаний уходят из страны. Потоки на Украину сократились в прошлом году до 1 миллиарда долларов с 7 миллиардов долларов", — сказано в документе.

Авторы доклада уточнили РИА Новости, что отрицательный показатель в 2022 году связан с репатриацией иностранными компаниями своих инвестиций.

Также, согласно данным организации, прямые инвестиции России за рубеж упали с 64 миллиардов долларов в 2021 году до 10,4 миллиарда долларов в 2022 году.

По данным Росстата, инвестиции из-за рубежа в основной капитал в РФ в 2022 году составили 58,5 миллиарда рублей против 67,4 миллиарда рублей в 2021 году.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.