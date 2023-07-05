МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, направленный на повышение привлекательности механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий для частных инвесторов. СФ одобрил закон о налогообложении участников инвестиционных товариществ

Документ относит к существенным условиям концессионных соглашений и соглашений о ГЧП или муниципально-частном партнерстве (МЧП) с участием публичного партнера установление размера и (или) порядка определения размера и условий его финансового участия.

При этом в концессионные соглашения можно будет включать условие об обстоятельствах, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению частным партнером своих обязательств и возникновению у него в связи с этим дополнительных расходов или недополученных доходов, и о последствиях наступления этих обстоятельств.

Закон также предоставляет концессионерам возможность без торгов получать в пользование участки недр местного значения, содержащие общераспространенные полезные ископаемые (песок, гравий и т.д.), при строительстве, ремонте и содержании автодорог. Это должно снизить риски необоснованного завышения стоимости таких полезных ископаемых при строительстве объектов автодорожной инфраструктуры в рамках концессий.

Кроме того, предусмотрена возможность предоставления банковской гарантии ВЭБа для обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения обязательств концессионера или частного партнера. Ряд изменений касаются финансового участия концедента в техническом обслуживании объекта концессионного соглашения и включения в плату концедента расходов на такое обслуживание. Расходы на уплату процентов и иных платежей по кредитам (займам), привлеченным концессионером, будут включаться в финансовое участие концедента (обладателя права собственности на объект, по поводу которого заключается концессионное соглашение).

Документ должен вступить в силу с 1 октября 2023 года, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок. В частности, с 1 января 2024 года Минэкономразвития РФ должно будет размещать на своем сайте реестр концессионных соглашений, которые реализованы или реализуются на территории РФ, а также утверждать порядок его формирования и перечень содержащихся в нем сведений. Кроме того, с 1 января 2026 года открытый конкурс на получение объектов в концессию либо на условиях ГЧП или МЧП должен проводиться только в электронной форме.