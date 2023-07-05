МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) окажет позитивное влияние на экономику всех государств-членов союза, уверен председатель правления "Совета рынка" и АО "АТС" Максим Быстров. Путин назвал долю рублей в расчетах с ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии во вторник определил российское АО "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии" (АТС) оператором централизованной торговли электроэнергией на сутки вперед на будущем общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС.

"Решение, принятое советом ЕЭК, демонстрирует высокое доверие, оказанное нам министрами энергетики стран ЕАЭС. Безусловно, нам предстоит большой объем работы по развитию конкурентной торговли и рыночных механизмов в рамках интеграционных процессов. Однако я твердо уверен, что эффективность работы ОЭР ЕАЭС окажет позитивное влияние на экономику всех государств-членов союза", – прокомментировал Быстров принятое решение в телеграм-канале "Совета рынка".

Запуск общего электроэнергетического рынка ЕАЭС предполагается 1 января 2025 года. В настоящее время идет разработка основных актов, регламентирующих функционирование рынка. Согласно плану мероприятий, в 2024 году торговые площадки должны будут организовать торговлю в имитационном режиме.