МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, обязывающий самозанятых граждан указывать в рекламе сведения о себе при продаже товаров через интернет. СФ одобрил закон о налогообложении участников инвестиционных товариществ

Документ обязывает лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями (ИП) и применяют специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", указывать в рекламе при дистанционной продаже товаров свои фамилию, имя, отчество и идентификационный номер налогоплательщика. Аналогичная обязанность сейчас предусмотрена для ИП.

Обязанность самозанятых указывать в рекламе сведения о себе будет действовать в период проведения эксперимента по установлению данного налогового режима, то есть до 31 декабря 2028 года. Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Эксперимент по льготному налогообложению самозанятых был запущен с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В 2020 году новый налоговый режим постепенно был распространен на всю Россию. С 1 января 2023 года он действует и в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в городе Байконур.