МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий на 44,5 миллиарда рублей по номиналу при совокупном спросе в 70,4 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства. Минфин разместил ОФЗ серии 52005 на 3 миллиарда рублей

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 10,34 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 93,9526% от номинала, средневзвешенная цена — 93,9532% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,8% годовых, средневзвешенная доходность — 10,8% годовых. Спрос — 24,274 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 31,08 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 70,85% от номинала, средневзвешенная цена — 70,9452% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 11,11% годовых, средневзвешенная доходность — 11,09% годовых. Спрос — 37,399 миллиарда рублей.

На третьем аукционе Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 3,074 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 95,015% от номинала, средневзвешенная цена — 95,0165% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,11% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,11% годовых. Спрос — 8,712 миллиарда рублей.

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ КОНЪЮНКТУРА

На вторичном рынке на прошедшей неделе тенденция к снижению цен большей части выпусков ОФЗ сохранилась, а темпы снижения ускорились на фоне крайне низкой торговой активности, особенно с начала июля, что могло быть связано с началом периода пика летних отпусков, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По итогам недели доходность ОФЗ с постоянным купоном в среднем по рынку повысилась на 9 базисных пунктов, при этом ставки по коротким выпускам (до четырех лет) выросли в среднем на 15 базисных пунктов, а по среднесрочным и долгосрочным выпускам – на 9 и 7 базисных пунктов соответственно. При этом доходность самого долгосрочного выпуска ОФЗ-ПД превысила психологически важный уровень в 11% годовых.

"На фоне неблагоприятной конъюнктуры на вторичном рынке аукцион по размещению девятилетнего ОФЗ-ПД прошел на фоне крайне низкого спроса, который почти вдвое был меньше показателя предыдущего размещения. При этом эмитент отсек порядка 60% заявок, размещенный объем был на две третьих меньше объема трехнедельной давности. Из 55 удовлетворенных заявок на три крупнейших с объёмом 2-3 миллиарда рублей пришлось 68,7% от размещённого объема", — говорит эксперт.

Спрос и объем размещения самого долгосрочного выпуска были выше (на 22% и 60% соответственно) результатов аукциона месячной давности. При этом премия по средневзвешенной доходности на обоих аукционах была предоставлена в размере 3 базисных пунктов, продолжает эксперт.

"Но при этом средневзвешенная доходность самого долгосрочного выпуска составила 11,09% годовых (11,11% годовых по цене отсечения), а такие уровни в последний раз на первичном рынке наблюдались в ноябре 2016 года (при размещении шести- и восьмилетних облигаций). Из 81 удовлетворенной заявки на десять крупнейших с объёмом 1-5 миллиардов рублей пришлось 70,8% от размещённого объема", — рассказал Ермак.

Объемы спроса и размещения выпуска ОФЗ-ПК были не только на 66% и 86% ниже уровня двухнедельной давности, но и оказались минимальными показателями с начала размещения данного выпуска. Из 16 удовлетворенных заявок на три крупнейших с объёмом по 1 миллиарду рублей пришлось 99,7% от размещённого объема.