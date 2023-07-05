МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня выросло на 388 тысяч, до 25,95 миллиона человек, в совокупности все они открыли 43,95 миллиона счетов, следует из сообщения торговой площадки. СФ одобрил закон, повышающий привлекательность ГЧП для частных инвесторов

"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже по итогам июня 2023 года достигло 25,95 миллиона (+388 тысяч человек за июнь). Это на 3 миллиона больше, чем на конец прошлого года. Физическими лицами открыто 43,95 миллиона счетов (+610 тысяч счетов за июнь). Всего за первое полугодие 2023 года частные инвесторы открыли 5,6 миллиона счетов. В июне сделки на фондовом рынке совершали 2,9 миллиона человек, в мае – 2,8 миллиона, в апреле и марте – по 2,6 миллиона", — говорится в сообщении.

"Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на спот-рынке валюты – 18,2%, на срочном рынке – 61%. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в июне составил 89,7 миллиарда рублей, на рынке акций – 25,9 миллиарда. Всего за первое полугодие объемы вложений физлиц в облигации составили 428,6 миллиарда рублей, на рынке акций – 104,4 миллиарда", — сообщает биржа.

В июне 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,6% и 7,9% соответственно), акции "Газпрома" (18,4%), "Лукойла" (11,4%), "Норникеля" (7%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,9%), акции "Яндекса" (5,7%), "Роснефти" (5,4%), "Новатэка" (4%) и "Магнита" (3,8%).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в июне увеличилось почти на 110 тысяч и составило 5,54 миллиона счетов. Всего за первое полугодие 2023 года физлица открыли свыше 368 тысяч ИИС. Оборот по ИИС за июнь составил 198 миллиарда рублей, в структуре оборота 87% – сделки с акциями, 7% – с облигациями, 6% – с паями фондов.

Регионы-лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (558,6 тысячи счетов), Московская область (326,8 тысячи) и Санкт-Петербург (264,4 тысячи). За ними следуют Свердловская область (184,3 тысячи счетов), Башкирия (174,2 тысячи) и Краснодарский край (174 тысячи).