Число частных инвесторов на Мосбирже по итогам июня выросло на 388 тысяч, до 25,95 миллиона
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня выросло на 388 тысяч, до 25,95 миллиона человек, в совокупности все они открыли 43,95 миллиона счетов, следует из сообщения торговой площадки.
"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже по итогам июня 2023 года достигло 25,95 миллиона (+388 тысяч человек за июнь). Это на 3 миллиона больше, чем на конец прошлого года. Физическими лицами открыто 43,95 миллиона счетов (+610 тысяч счетов за июнь). Всего за первое полугодие 2023 года частные инвесторы открыли 5,6 миллиона счетов. В июне сделки на фондовом рынке совершали 2,9 миллиона человек, в мае – 2,8 миллиона, в апреле и марте – по 2,6 миллиона", — говорится в сообщении.
"Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на спот-рынке валюты – 18,2%, на срочном рынке – 61%. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в июне составил 89,7 миллиарда рублей, на рынке акций – 25,9 миллиарда. Всего за первое полугодие объемы вложений физлиц в облигации составили 428,6 миллиарда рублей, на рынке акций – 104,4 миллиарда", — сообщает биржа.
В июне 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,6% и 7,9% соответственно), акции "Газпрома" (18,4%), "Лукойла" (11,4%), "Норникеля" (7%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,9%), акции "Яндекса" (5,7%), "Роснефти" (5,4%), "Новатэка" (4%) и "Магнита" (3,8%).
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в июне увеличилось почти на 110 тысяч и составило 5,54 миллиона счетов. Всего за первое полугодие 2023 года физлица открыли свыше 368 тысяч ИИС. Оборот по ИИС за июнь составил 198 миллиарда рублей, в структуре оборота 87% – сделки с акциями, 7% – с облигациями, 6% – с паями фондов.
Регионы-лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (558,6 тысячи счетов), Московская область (326,8 тысячи) и Санкт-Петербург (264,4 тысячи). За ними следуют Свердловская область (184,3 тысячи счетов), Башкирия (174,2 тысячи) и Краснодарский край (174 тысячи).
https://1prime.ru/state_regulation/20230705/841010861.html