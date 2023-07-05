МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией было выявлено среди сотрудников склада Ozon в Свердловской области — это представители подрядных организаций, которые уже получают помощь, сам склад продолжает работу, сообщили РИА Новости в компании. У работников Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию

Ранее в среду о выявлении менингококковой инфекции у работников Ozon в Екатеринбурге заявили в Роспотребнадзоре.

"На складе Ozon в Кольцово (Свердловская область) выявлено несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией. Все заболевшие — сотрудники подрядных организаций, они находятся под наблюдением врачей и уже получают необходимую помощь", — заявили там.

Отмечается, что компания находится на связи с Роспотребнадзором и соблюдает все предписания надзорного органа. Там также проводят вакцинацию для всех сотрудников склада, на данный момент вакцинировали уже более 100 человек. "Мы ввели масочный режим, измеряем температуру на входе и обрабатываем поверхности антисептиком. Также проводим регулярные медицинские осмотры… Кроме того, на складе в ближайшее время будет проведена общая дезинфекция", — добавляется в сообщении.

"Склад в Кольцово продолжает работать со всеми мерами предосторожности. Важно отметить, что получать заказы с Ozon по-прежнему безопасно: менингит передается воздушно-капельным путем от человека к человеку на близком расстоянии и быстро погибает на поверхности", — заключили в Ozon.