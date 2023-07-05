МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду снижаются, пока рынки пребывают в ожидании публикации протокола Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. В "Совете рынка" оценили влияние энергорынка ЕАЭС на экономику стран союза

По состоянию на 18.36 мск промышленный индекс Dow Jones символически снижался на 0,13%, до 34 374,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,11%, до 13 796,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 4 450,73 пункта.

Инвесторы ждут выхода протокола июньского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого она сохранила учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых. Публикация документа состоится позже в среду вечером. Также трейдеры ожидают статданных по рынку труда в США, которые будут опубликованы в пятницу. Эксперты прогнозируют, что в июне безработица снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.

"Ожидания по процентным ставкам могут быть изменены в зависимости от того, как лягут карты в отношении этих ключевых публикаций", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).