МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 27 июня по 3 июля несколько замедлилась — до 0,13% с 0,16% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,9%, свидетельствуют данные Росстата. Бензин Аи-95 на российских заправках за неделю вырос на 0,3 процента

"За период с 27 июня по 3 июля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,13%, с начала июля – 100,06%, с начала года – 102,9%", — говорится в документе.

По данным статистического ведомства, на неделе с 27 июня по 3 июля рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 0,5% с 0,3% неделей ранее. В частности картофель подорожал на 3,2%, морковь – на 2,9%, капуста – на 2%, яблоки – на 1,8%, свекла – на 1,3%. В то же время цены на лук репчатый снизились на 3,1%, огурцы – на 2,8%, помидоры – на 1,3%, бананы – на 1%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) цены на 14 наименований товаров снизились. Сильнее всего зафиксировано снижение цен на мясные и овощные консервы для детского питания — на 0,7% и 0,6% соответственно. Кроме того, подешевели маргарин и подсолнечное масло — на 0,3%, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,2%, сыры, пшено, сметану, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 0,1%.

Подорожали 18 наименований продуктов, сильнее всего сахар — на 1,13%, мясо кур — на 0,73%, а также яйца — на 0,65%. Вермишель выросла в цене в среднем на 0,45%, печенье и чай — на 0,4%, рис, мука, баранина — на 0,3%, сухие молочные смеси для детского питания, сосиски, сардельки и полукопченая и варено-копченая колбаса — на 0,2%, говядина, свинина, мороженая рыба, стерилизованное молоко, творог, соль – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости зубные пасты подорожали на 0,5%, спички — на 0,3%, туалетное мыло — на 0,25%, женские гигиенические прокладки — на 0,22%, детские бумажные подгузники — на 0,16%, пеленки для новорожденных, мыло хозяйственное – на 0,1%. Одновременно с этим подешевели — сухие корма для домашних животных (на 0,25%) и туалетная бумага (на 0,18%).

Телевизоры на отчетной неделе выросли в цене на 1,06%, смартфоны — на 0,46%, электропылесосы незначительно подешевели — на 0,04%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 27 июня по 3 июля выросла на 0,09%, иностранного — не изменилась. Бензин подорожал на 0,28%, дизельное топливо – на 0,11%.

Росстат за период с 27 июня по 3 июля зарегистрировал рост цен практически на все лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. Сильнее всего подорожали мазь "Левомеколь" (1,1%), аллохол (на 0,9%), комбинированные анальгетики (на 0,43%) и корвалол (на 0,36%).

Рост стоимости полета в салоне экономического класса замедлился до 0,96% с 1,4% неделей ранее. Средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты выросла на 1,4%, в санатории — на 1,3%.