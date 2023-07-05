МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Росстат произвел первую оценку ВВП РФ в первом квартале 2023 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов, динамика ВВП совпала с оценкой, рассчитанной производственным методом, — снижение на 1,8%, следует из сообщения ведомства. Бензин Аи-95 на российских заправках за неделю вырос на 0,3 процента

Расчеты выполнены на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также на данных ЦБ РФ, Федерального казначейства и ФТС, отмечает Росстат.

"Объем ВВП России за первый квартал 2023 года составил в текущих ценах 35,999 триллиона рублей. Индекс его физического объема относительно первого квартала 2022 года составил 98,2%, относительно четвертого квартала 2022 года – 81,4%. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2023 года по отношению к ценам первого квартала 2022 года составил 100,7%, по отношению к ценам четвертого квартала 2022 года – 104,7%", — говорится в комментарии статистического ведомства.

Росстат сообщает, что в составе ВВП по сравнению с первым кварталом 2022 года валовое накопление выросло на 11,4%, расходы на конечное потребление увеличились на 3,5%.

"Расходы на конечное потребление в целом возросли на 3,5% за счет расходов сектора государственного управления — на 13,5%. Конечное потребление домашних хозяйств сократилось на 0,1% в результате снижения спроса населения преимущественно на непродовольственные товары. Валовое накопление возросло на 11,4% в основном за счет прироста запасов материальных оборотных средств; валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,6%", — отмечается в комментарии статистического ведомства.

При этом в структуре основных компонентов ВВП в первом квартале 2023 года относительно соответствующего квартала 2022 года сместилась в сторону увеличения доля внутреннего конечного спроса: расходов на конечное потребление – с 65,7% до 76,7%, валового накопления — с 15,9% до 18,8%. Доля чистого экспорта сократилась с 18,4% до 4,5%.

"В структуре ВВП по источникам доходов в первом квартале 2023 года относительно соответствующего квартала 2022 года доля оплаты труда повысилась с 39,2% до 46,4%, доля чистых налогов на производство и импорт сократилась с 10,4% до 9,5%, доля валовой прибыли сократилась с 50,4% до 44,1%", — добавили в Росстате.