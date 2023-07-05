МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в среду вечером, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают выхода протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Цены на нефть выросли, WTI подорожала на три процента

По состоянию на 19.08 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,7 доллара, или на 0,04% — до 1 930,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,43% — до 23,442 доллара за унцию.

После выходного дня в США, 4 июля, когда торги были закрыты, важную информацию для инвесторов несет протокол июньского заседания ФРС США, по итогам которого регулятор сохранил учетную ставку на уровне 5-5,25%. Протокол может подсказать инвесторам следующий шаг Федрезерва, очередное заседание которого состоится в конце июля. Согласно CME Group, 88,7% аналитиков прогнозируют повышение ставки до 5,25-5,5%, остальные ждут сохранения ставки на нынешнем уровне.

Повышение учетной ставки, как правило, укрепляет национальную валюту, в свою очередь, дорожающий доллар дополнительно повышает спрос на американские ценные бумаги, которые составляют альтернативу драгоценному металлу как "надёжному активу". Кроме того, это делает драгметалл как сырьевой актив менее привлекательным для покупки обладателями других валют.