МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в годовом выражении на 3 июля ускорилась до 3,43% с 3,21% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Годовая инфляция в Турции замедлилась до минимума за 18 месяцев

"На неделе с 27 июня по 3 июля 2023 года рост цен замедлился до 0,13%. Инфляция составила 3,43% год к году", — говорится в документе.

Как отмечают в Минэкономразвития, темпы роста цен в секторе продовольственных товаров остались на уровне прошлой недели (0,16%), увеличение темпов роста цен на плодовоовощную продукцию (в среднем на 0,5%) было компенсировано замедлением роста цен на другие продукты питания.

В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,12% с 0,19% неделей ранее на фоне замедления удорожания строительных материалов и легковых автомобилей. В секторе услуг цены выросли на 0,18% при замедлении удорожания авиабилетов и увеличении темпов роста цен на услуги санаториев.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что на начало июля инфляция в РФ в годовом выражении составила 3,4%, а по итогам года, по оценкам экспертов, не должна превысить 5%.

Прогноз министерства экономического развития исходит из того, что инфляция в 2023 году составит 5,3%. При этом ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, что инфляция по итогам года может оказаться лучше прогноза правительства.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%, а в следующем году вернется к 4%.