ВЕНА, 5 июл — ПРАЙМ. Отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Россией крепкие и благоприятные, несмотря на давление со стороны Запада, сообщил РИА Новости министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухайль аль-Мазруки. Saudi Aramco продаст свою нефть только за доллары

"У нас очень хорошие отношения с Россией, мы благодарим Россию. Наше сотрудничество с Россией является непрерывным и прочным, и самым большим свидетельством этого является присутствие на Петербургском экономическом форуме (делегации из ОАЭ) на высоком уровне в лице президента ОАЭ (Мухаммеда бен Заид Аль Нахайян) и многих министров", — сказал министр, принимающий участие в семинаре ОПЕК.

Также глава ведомства уточнил, что ОАЭ реализует инвестиционные проекты в России.