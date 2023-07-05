МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Ценовая ситуация на рынке плодовоовощной продукции РФ стабильна, по большинству позиций отпускные цены производителей сейчас ниже прошлогодних значений, говорится в сообщении Минсельхоза. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,13 процента

Росстат в среду сообщил, что плодоовощная продукция в РФ за отчетную неделю подорожала на 0,5%, до этого, на неделе с 20 по 26 июня в среднем — на 0,3%; до этого с конца апреля она дешевела.

"Ценовая ситуация на рынке плодовоовощной продукции стабильна. По большинству позиций отпускные цены производителей сейчас ниже прошлогодних значений. Например, на картофель – на 43,8%, свеклу столовую – на 25,3%, морковь – на 19,7%, томаты – на 5,7%. Яблоки в настоящее время дешевле на 16,8%, чем годом ранее", — сообщает министерство.

Кроме того, продолжилось снижение по отдельным категориям: так, цены производителей картофеля за последнюю неделю снизились на 0,2%, свеклы – на 4%, огурцов и томатов – на 3,7% и 1,3% соответственно.

Минсельхоз также уточняет, что отпускные цены на такие продукты, как сахар, мясо кур и яйца, за прошедший год выросли существенно меньше инфляции — примерно на 4-6%.