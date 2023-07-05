МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств с начала года выросли в России примерно на 1%, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Плодоовощная продукция России подешевела с прошлого года

"С начала года рост цен на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, в среднем составил около 1%", — говорится в сообщении.

При этом цены на отечественные препараты из перечня жизненно важных лекарств выросли на 1,5%, а на импортные на 0,5%, уточнили в пресс-службе.