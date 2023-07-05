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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230705/841011699.html
Росздравнадзор отметил рост цен на жизненно важные лекарства
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Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств с начала года выросли в России примерно на 1%, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. "С начала года рост... ПРАЙМ, 05.07.2023
рынки, экономика, новости, россия, цены на лекарства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств с начала года выросли в России примерно на 1%, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
"С начала года рост цен на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, в среднем составил около 1%", — говорится в сообщении.
При этом цены на отечественные препараты из перечня жизненно важных лекарств выросли на 1,5%, а на импортные на 0,5%, уточнили в пресс-службе.