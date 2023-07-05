СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — ПРАЙМ. Строительная отрасль в России показала рост в мае на 13,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Плодоовощная продукция России подешевела с прошлого года

"Отрадно, что в этом процессе (рост экономики России — ред.) важную роль играет строительная отрасль, которая становится одним из драйверов роста. Так, в мае стройка выросла на 13,5% к аналогичному периоду прошлого года", — сообщил Хуснуллин.

Темпы переселения из аварийного жилья также идут неплохими темпами, отметил он, сейчас переселено уже 531 тысячи граждан.