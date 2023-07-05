МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды заметным снижением после негативной статистики, следует из данных торгов. Российский рынок акций немного снизился на слабом внешнем фоне

По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 0,96% — до 7447,48 пункта, французский CAC 40 — на 0,8%, до 7310,81 пункта, немецкий DAX — на 0,63%, до 15937,58 пункта.

Ранее в среду была опубликована статистика по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. По окончательной оценке, индекс в июне снизился до 49,9 пункта с 52,8 пункта в мае. При этом предварительная оценка предполагала уменьшение лишь до 50,3 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности.

PMI в сфере услуг еврозоны также ухудшился: 52 пункта при предварительной оценке в 52,4 пункта.

Композитные индексы Германии и Франции также не оправдали ожиданий рынка, хотя совпали с предварительными оценками.