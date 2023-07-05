Фондовые биржи Европы закрылись в минусе после слабой статистики
Фондовые индексы Европы закрыли торги среды заметным снижением после негативной статистики
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды заметным снижением после негативной статистики, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 0,96% — до 7447,48 пункта, французский CAC 40 — на 0,8%, до 7310,81 пункта, немецкий DAX — на 0,63%, до 15937,58 пункта.
Ранее в среду была опубликована статистика по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. По окончательной оценке, индекс в июне снизился до 49,9 пункта с 52,8 пункта в мае. При этом предварительная оценка предполагала уменьшение лишь до 50,3 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности.
PMI в сфере услуг еврозоны также ухудшился: 52 пункта при предварительной оценке в 52,4 пункта.
Композитные индексы Германии и Франции также не оправдали ожиданий рынка, хотя совпали с предварительными оценками.