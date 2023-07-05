ВАШИНГТОН, 5 июл — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США ожидает начало рецессии в американской экономике позднее в текущем году, прогнозируя сокращение ВВП страны в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года, следует из опубликованного в среду протокола июньского заседания регулятора.

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Стоимость золота незначительно выросла перед выходом протокола ФРС США

"Эффекты от ожидаемого дальнейшего ужесточения банковских кредитных условий на фоне уже ужесточившихся финансовых условий приведут к мягкой рецессии, которая начнется позднее в текущем году", — указано в документе.

Также говорится, что, по прогнозу ФРС, реальные темпы роста ВВП будут снижаться "в текущем квартале и в следующем перед умеренным сокращением в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года".