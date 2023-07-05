МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Участники июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США считают целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки в 2023 году ввиду высокой инфляции, следует из протокола заседания. США выразили Украине недовольство подрывом "Северных потоков", пишет СМИ

"Почти все участники отметили, что в своих экономических прогнозах они считают целесообразным дополнительное повышение целевой ставки по федеральным фондам в течение 2023 года", — говорится в документе.

Участники заседания отметили, что инфляция в США по-прежнему значительно превышает целевой показатель в 2%, а рынок труда остается "очень напряженным".

Для определения будущих темпов повышения ставки ФРС будет учитывать совокупное ужесточение своей монетарной политики, запаздывание, с которым она влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события в целом.

После быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом году ФРС замедлила темпы повышения ставки, отмечается в протоколе. Участники июньского заседания считают целесообразным дальнейшее замедление, чтобы оценить последствия совокупного ужесточения политики.

По итогам июньского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых, прервав длительный цикл повышения.