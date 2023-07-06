КЕМЕРОВО, 6 июл — ПРАЙМ. Недостаточное число инженеров, а также кадров в обрабатывающей промышленности наблюдается в российских регионах, данный фактор мог стать причиной роста продолжительности рабочей недели в указанных сферах, заявил в ходе рабочего визита в Кемерово министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Опрос показал, насколько россияне боятся ослабления рубля

"На сегодняшний день есть в определенных субъектах Российской Федерации дефицит кадров… Предприятия, имея достаточно большие объемы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю. Естественно, при согласии работника, такие процессы могут осуществляться на предприятии, что ведёт к увеличению общесредней по количеству часов недели… У нас на сегодня большой дефицит наблюдается в обрабатывающей промышленности, большой дефицит в инженерных кадрах, соответственно, предполагаю, что это, наверное, в первую очередь именно в этой сфере (выросла продолжительность рабочей недели — ред.), — сказал Котяков, отвечая на соответствующий вопрос в ходе общения с журналистами.

Ранее телеканал РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza сообщал, что на фоне низкой безработицы и дефицита кадров длительность рабочей недели у россиян выросла до рекордного уровня, и в первом квартале 2023 года "составила рекордные с 2010 года 38,5 часа".