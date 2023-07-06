МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может занять место генерального секретаря Йенса Столтенберга в НАТО, пишет Spiked. Призыв Зеленского к НАТО вызвал издевательские комментарии в Twitter

Ее кандидатуру лоббирует президент США Джо Байден. Но ее пребывание на посту министра обороны Германии было величайшим провалом из всех, считает автор статьи.

Политическая карьера фон дер Ляйен, как пишет издание, неоднозначна. Она непопулярна среди избирателей, ей не доверяют коллеги, вокруг нее разгораются скандалы. И все же чиновнице удается занимать все более и более высокие посты.

Байден считает, что после ухода Столтенберга в отставку в 2024 лучшей смены ему не найти. И это пугает, пишет Spiked. Сейчас на Украине развернулись военные действия, а перед Североатлантическим альянсом встали серьезные проблемы за все 73 года его существования.

Автор напомнил, что в 2019 году фон дер Ляйен стала председателем Еврокомиссии, но европейцы ее не выбирали.

"Когда лидеры ЕС выбрали фон дер Ляйен,…они сознательно забраковали кандидатов опытных, харизматичных и хитрых", —говорится в публикации. Видимо, Европейский совет хотел податливого лидера. Но хотя она и была единственным кандидатом, ее поддержали шатким большинством всего в девять голосов.

Примером некомпетентности действующего еврокомиссара автор приводит действия во время пандемии COVID-19. По внедрению вакцинации страны ЕС отстали практически от остального мира.

Когда фон дер Ляйен была министром обороны Германии, немецкая армия серьезно деградировала — и личный состав, и техника. Солдатам приходилось звонить по мобильным телефонам из-за нехватки зашифрованных коммуникаций. Военных в какой-то момент заставили проводить учения с метлами вместо оружия.

Урсула фон дер Ляйен — политик, который после любого позора идет только на повышение, заключил автор статьи.

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