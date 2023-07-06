С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя банка России Владимир Чистюхин считает, что структура финансового рынка России не претерпит кардинальных изменений, большая его часть продолжит концентрироваться на долговом рынке. Глава ЦБ считает действующую денежно-кредитную политику эффективной

"Мы ситуацию оставили ровно в том балансе, который есть. В этом смысле я думаю, что структура рынка — она сильно не изменится. Это будет большая часть долгового финансирования, чуть — чуть будет подрастать долевое финансирование, пенсионные фонды останутся в той же позиции, какой есть, страховщики останутся в той же позиции, какой есть. Ничего здесь не поменяется" — заявил Чистюхин на Финансовом конгрессе ЦБ.

Он также отметил, что большая часть рыночной силы сконцентрирована в руках профучастников рынка, а не физических лиц.

"Принципиально рыночная сила сегодня сконцентрирована у банков с брокерской лицензией и брокеров, которые банками не являются", — дополнил он.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.