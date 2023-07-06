С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Динамика роста экономики России складывается сейчас в верхней половине диапазона в 0,5-2%, есть вероятность выхода реального ВВП по итогам 2023 года на близкие к 2021 году уровни, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса. Набиуллина объяснила, почему для роста экономики нужна низкая инфляция

"Апрельский прогноз (темпов роста ВВП в 2023 году — ред.) — 0,5-2%. В остальном прогноз будет будет уточнен по итогам заседания 21 июля. Динамика складывается, наверное, не ближе к верхней границе, но в верхней половине", — сказал Заботкин.

"В прошлом году снижение ВВП, по последним данным Росстата, было —2,1%, диапазон прогноза — 0,5-2%. Это примерно выводит на неизменный уровень ВВП к 2021 году, то есть если результат будет в верхней части апрельского диапазона, то по факту по итогам 2023 года ВВП реальный будет близок к тому, каким он был в 2021 году", — добавил он.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.