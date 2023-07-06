С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Банк России пока сохраняет оценку по прибыли банковского сектора в 2023 году на уровне выше 2 триллионов рублей, однако уточнит ее в августе, когда будут полугодовые данные, заявил РИА Новости в кулуарах Финансового конгресса Банка России глава департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов. ЦБ: экономика России в 2023 году будет близка к уровню 2021 года

"Мы будем пересматривать. Пока у нас оценка актуальная на сегодняшний момент сохраняется. Это выше двух триллионов. Уточнение мы сделаем в августе, когда выпустим наш квартальный отчет. Потому что на тот момент уже будут полугодовые цифры, мы сможем более точно спрогнозировать. Много волатильных компонентов, их надо учитывать", — сказал Данилов.

Он отметил, что в первом полугодии банки создавали мало резервов, особенно по портфелю юрлиц, так как их было создано много в прошлом году. Но дальше должна наступить "какая-то нормальность".

"Возможно, уже со второго полугодия мы увидим более повышенный уровень резервов, нормальный, не такой низкий, как был в первом полугодии", — добавил Данилов.

В середине июня ЦБ РФ повысил ожидания по прибыли банковского сектора по итогам текущего года до свыше 2 триллионов рублей с предыдущего уровня — до 1,5 триллиона рублей.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.