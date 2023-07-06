МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 23 по 30 июня сократились на 0,8% и составили 582,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 30 июня составил 582,4 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 4,5 миллиарда долларов США, или на 0,8%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

На 23 июня показатель находился на уровне 586,9 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.