МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (май) -4,4% -2,4%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (май) -1,3% 0,5%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июнь) 0%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (июнь) -1%  
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (май) 0,3% -0,1%
10:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
11:30 GBP Великобритания — Производительность труда (1кв2023) 0,4% -1,4%
12:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
13:00 GBP Великобритания — Ипотечная ставка (фунт стерлингов) 7,44%  
15:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июнь) 0,3% 0,3%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июнь) 4,3% 4,2%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июнь) 339 тыс 225 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (июнь) 62,6% 62,6%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июнь) 283 тыс 205 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (июнь) 3,7% 3,7%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (июнь) -17,3 тыс 20 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (июнь) 5,2% 5,3%
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey 53,5 51,5
17:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
19:45 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 545  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 674  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 52 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 138,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 151,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 17,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -208,3 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -39,4 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -112,9 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -4,9 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 145 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
6-7 июл RUB ЦБ РФ — Финансовый конгресс Банка России /Санкт-Петербург, Новая сцена Мариинского театра/    
  RUB Полюс — повторное ГОСА (реестр закрыт 12.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022) 267,48 (1П2021) + 0 (фин) — див-д 2021 0 (рекоменд. СД, 436,79 — отменены) — див-д 2022
  RUB Башнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 26.06.2023) 117,29 (ао, ап) — див-д 2021 199,89 (ао, ап) — див-д 2022
  RUB Группа ЛСР — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 21.06.2023) 0 — див-д 2021 78 — див-д 2022
  RUB Фармсинтез — СД (о созыве повторного ГОСА, рекоменд. по див-дам 2022)    