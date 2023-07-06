МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Плохо развитое железнодорожное сообщение и неважное состояние автодорог в Скандинавии осложняют военное сотрудничество, пишет финская Lapin Kansa. Столтенберг раскрыл основные темы июльского саммита НАТО в Вильнюсе

При этом значение сухопутной границы Финляндии с Швецией и Норвегией на севере возрастает в связи с недавним вступлением страны в НАТО.

Жители северного региона Норвегии, Швеции и Финляндии (долина реки Турнеэльвен, Меянмаа) активно взаимодействуют друг с другом. В центре сотрудничества — Совет региона, в который входят 14 муниципалитетов из трех государств. Он подчеркивает важность этой территории для обеспечения безопасности Финляндии. Граница с Россией закрыта, и никто не знает, когда нормализуется ситуация, вызванная конфликтом на Украине.

На севере Финляндия имеет сухопутную границу с Швецией и Норвегией. Ее значение возрастает в связи с недавним вступлением Финляндии в НАТО и надеждой на то, что членство Швеции в организации вскоре тоже станет реальностью. В регионе надеются, что при обдумывании инвестиций в состояние дорог региона будут учитываться не только вопросы обеспечения безопасности, но и важность сотрудничества с альянсом.

После вступления Хельсинкив НАТО количество международных военных учений в Северной Финляндии увеличилось. Автомобильная дорога 21 является наиболее важной транспортной системой между Финляндией и Норвегией на севере. Но, например, участок этой автодороги между деревнями Кильписъярви и Палойоэнсуу не выдержит тяжелую военную технику.

Совет северного региона Норвегии, Швеции и Финляндии хочет привлечь внимание к важности строительства железной дороги между финской общиной Колари и незамерзающим портом в норвежской деревне Шиботн. Плохо развитое железнодорожное сообщение и неважное состояние автодорог — серьезное препятствие для развития региона.

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