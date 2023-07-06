Индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в июне выше прогноза
ISM: индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос до 53,9 процента
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос до 53,9% с показателя мая в 50,3%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 51%.
Индекс занятости в секторе услуг страны в июне также вырос — до 53,1% с 49,2% в мае.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.