МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль компенсировал сильное падение четверга и вышел в плюс к основным валютам: доллар торгуется ниже 91 рубля, юань — ниже 12,5 рубля, евро — ниже 99 рублей, следует из данных Московской биржи. ЦБ: налоговые периоды в стране стали оказывать большее влияние на рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.58 мск снижался на 6 копеек, до 90,94 рубля, евро — на 19 копеек, до 98,81 рубля, юаня — на 5 копеек, до 12,49 рубля.

В течение четверга рубль обновил минимумы с марта 2022 года: доллар максимально подскакивал до 93,85 рубля, евро — до 102,01 рубля, юань — до 12,92 рубля.