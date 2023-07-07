МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Безработица в США в июне снизилась до 3,6% с уровня мая в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 225 тысяч после роста на 339 тысяч месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Стратегический резерв нефти в США находится в минимуме с 1983 года

Официальные данные будут опубликованы министерством труда США в пятницу, 7 июля, в 15.30 мск.

В 9.00 мск министерство экономики и технологий Германии опубликует данные о промпроизводстве в стране. Аналитики полагают, что в мае показатель не изменился к предыдущему месяцу, в котором он вырос на 0,3%.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число сократилось на один — до 545 агрегатов.