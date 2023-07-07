МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский совершил опасную для себя и своей страны ошибку, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Экс-советник Пентагона раскрыл, в чем Запад просчитался

По его словам, украинский лидер в очередной раз попытался поднять ставки в конфликте с Россией, не понимая, что это не избавит его от проигрыша.

"Любой игрок в Вегасе скажет вам: когда вы проигрываете, самая большая ошибка —это продолжать увеличивать ставку. Зачем повышать ставку, когда вам откровенно не везет? Украина проигрывает, она проигрывает уже долгое время, у нее впереди маячит конец, так что же мы делаем? Мы обещаем более сложное оружие с большим радиусом действия. Это чистое безумие, потому что все, к чему это приведет в конечном итоге —уничтожение украинского режима и всего, что осталось от его вооруженных сил", — уверен Макгрегор.

Он также прокомментировал возможность подрыва ЗАЭС, о котором предупреждал Зеленский. США нашли новую марионетку в Европе, пишет СМИ

"Он сейчас в отчаянном положении, поэтому способен на все. Зеленский и раньше говорил много о том, что русские собираются сделать, но этого так и не происходило" — добавил он.

По мнению Макгрегора, для Зеленского "все закончилось", и ему нужно что-то сделать, чтобы его не покинул Запад и продолжал поддерживать. Так экс-советник Пентагона прокомментировал слова президента Украины о «намерениях» России повредить ЗАЭС.

В четверг полковник Макгрегор также заявил, что государства Североатлантического альянса намерены ввести войска на Украину. По его словам, руководства Польши и Литвы уже обсуждают возможное совместное вторжение в западную часть Украины.