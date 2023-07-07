МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Разорвать экономические связей между Вашингтоном и Пекином практически невозможно, так как это дестабилизирует мировые рынки, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с представителями американского бизнеса в Пекине. В Китае указали на отсутствие успехов США в попытках вернуть себе Африку

"Мы стремимся к диверсификации, а не к разделению. Разделение двух крупнейших экономик мира будет дестабилизирующим фактором для мировой экономики… И это было бы практически невозможно осуществить", — процитировало ее слова агентство Франс Пресс.

Глава Минфина США 6-9 июля находится в Китае с визитом, который, по ее словам, позволяет отладить связи между странами. В Пекине у нее запланированы встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, бывшим вице-премьером Госсовета Лю Хэ, а также экс-главой Народного банка Китая Чжоу Сяочуанем.