МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не планирует проводить какие-либо совещания по теме волатильности курса рубля, экономические показатели в стране на хорошем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу. Набиуллина назвала причины текущего ослабления курса рубля

"Каких-то совещаний по этому поводу у президента не планируется. Еще раз повторяем и призываем вас вспомнить недавнюю беседу президента с председателем правительства (Михаилом) Мишустиным. Там именно речь шла о том, что у нас действительно экономические показатели очень хорошие, многообещающие и лучше, чем это могло прогнозироваться. Там же речь шла о конкретных цифрах, которые свидетельствуют о том, что никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может и не должно быть. Все остальное — это дело текущей конъюнктуры", — сказал он.

Путин и Мишустин провели беседу в Кремле в ночь с 4 на 5 июля. Во ходе нее премьер сообщил президенту, что экономика страны оздоравливается, а основой является повышение благосостояния населения.