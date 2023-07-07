БЕЛГРАД, 7 июл — ПРАЙМ. Подлинный экономический рост покидает Европу, его необходимо сохранить, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Вене. Сербия зарезервировала 588 миллионов кубометров газа на зиму

По словам сербского лидера, в пятницу он обсудил с австрийским и венгерским коллегами видение будущего Европы и "много от них узнал".

"Уверен, что мы все вместе в Европе найдем способ в предстоящие годы изменить тенденции, которые говорят о том, что подлинный экономический рост уходит из Европы. Наша задача – попытаться сохранить прогресс Европы через пять, шесть и десять лет, а не только думать о сегодняшнем дне", — пояснил Вучич.