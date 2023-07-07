МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Безработица в США в июне снизилась до 3,6% с уровня мая в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 209 тысяч, следует из данных министерства труда страны. США нашли новую марионетку в Европе, пишет СМИ

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, так и полагали, что безработица снизилась в прошлом месяце до 3,6%, при этом увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на 225 тысяч.

Министерство при этом пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в мае, снизив показатель до 306 тысяч с 339 тысяч.

Сообщается также, что почасовая заработная плата в стране за июнь выросла на 0,4%, или на 0,12 доллара, и составила 33,58 доллара, а в годовом выражении ее рост составил 4,4%.

Безработица в США достигла двузначных показателей в апреле 2020 года, когда она в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, затем показатель начал постепенно сокращаться.