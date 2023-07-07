МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российские сельхозпроизводители, которые будут покупать семена отечественной селекции, будут получать дополнительные меры господдержки, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского дня поля-2023. Москва удивлена позицией ООН по выполнению меморандума о сельхозпродукции

"Наши российские сельхозпроизводители будут получать дополнительную поддержку при использовании наших семян", — сообщил Патрушев. Кроме того, добавил он, аграрии из Казахстана, из Средней Азии смогут по очень доступным ценам приобретать российские семена.

Что касается иностранных производителей семян, то министр напомнил, что РФ сейчас готова развивать с ними работу на определенных условиях — полная локализация и организация в стране производственного цикла, а не завоз "родительских форм, которые просто здесь множатся — нам нужны чистые линии".

Одновременно будем принимать меры по ограничению импорта семян, добавил Патрушев: они не будут глобальными, а затронут поставщиков и производителей исключительно из недружественных стран.