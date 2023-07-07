МИНСК, 7 июл — ПРАЙМ. Запущенная в марте в промышленную эксплуатацию интегрированная система администрирования косвенных налогов Белоруссии и России показала полную работоспособность, заявил министр по налогам и сборам Белоруссии Сергей Наливайко. Белоруссия согласовала с Россией импортозамещающие проекты

"В начале марта этого года мы запустили систему в промышленную эксплуатацию. Первые обмены произошли, они показали полную работоспособность и эффективность. Обмен производится еженедельно, сверяется корректность данных. Хотелось бы отметить, что это не новация. Мы просто реализовали и оформили те договоренности, которые у нас и так существовали. Просто мы перевели их в автоматическую плоскость", — приводит слова Наливайко агентство Белта.

Он напомнил, что согласно договору между Белоруссией и Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам была создана интегрированная система администрирования косвенных налогов. В нее заносится информация об операциях налогоплательщиков НДС двух стран, состоящих на учете в налоговых органах на 1 января 2023 года. Она нужна для сквозного анализа данных по налогу на добавленную стоимость.

По словам министра, добросовестных налогоплательщиков работа этой системы не коснется. "Система необходима для выявления подозрительных схем, которые приводят к несправедливому налогообложению. Добросовестные плательщики абсолютно не заметят этого. Что касается злоумышленников, то есть тех, кто пытается выстраивать схемы по минимизации платежей, они будут попадать в перечень подозрительных лиц и будут подвергаться особому контролю", — пояснил Наливайко.