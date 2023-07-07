АФИНЫ, 7 июл — ПРАЙМ. Выход Греции из кризиса стал примером истории успеха, сейчас экономический рост будет значительно выше, чем в среднем по ЕС, валовый внутренний продукт Греции в 2023 году вырастет на 2,2%, а в 2024 году на 3%, инфляция в этом году не превысит 4,3%, сообщил глава центрального банка Греции Яннис Стурнарас на встрече с иностранными корреспондентами. Греция не соглашается с новыми антироссийскими санкциями, пишет Politico

"Греция, вне всяких сомнений, международная история успеха. Все показатели подтверждают это. Спреды по облигациям и другие показатели соответствуют статусу инвестиционного уровня. Ожидается, что экономический рост будет значительно выше, чем в среднем по ЕС. Были решены основные фискальные проблемы и проблемы устойчивости долга", — сказал Стурнарас.

По его словам, во второй половине 2000-х годов "неосторожная" налогово-бюджетная политика и потеря конкурентоспособности привели к гигантскому "двойному дефициту", в результате чего Греция оказалась в центре мирового финансового кризиса, а рынки и аналитики предсказывали "Грексит" (Grexit, выход из зоны евро) как в 2012, так и в 2015 году.

Глава ЦБ назвал пять факторов, которые помогли Греции.

"Болезненная внутренняя фискальная и структурная перестройка, очень сильное желание остаться в еврозоне, очень щедрое рефинансирование долга на очень выгодных условиях, отказ ЕЦБ от претензий (ECB waiver), щедрое участие программы NGEU (программа государственных инвестиций NextGenerationEU, для оказания поддержки государствам-членам ЕС — ред.)", — сказал Стурнарас.

По прогнозам Банка Греции, ВВП Греции в 2023 году вырастет на 2,2%, в 2024 году на 3%, а в 2025 году на 2,7%. При этом инфляция снизится с 4,3% в 2023 году до 3,8% в 2024 и 2,3% в 2025 году. Госдолг Греции в процентах ВВП в 2021 году был почти 195%, в 2022 году снизился до 171%, в этом году составит примерно 163% ВВП, а в 2025 году – 140%, сообщил Стурнарас.

"Инфляция в этом году не представляет пессимистичную картину. В июле она будет близка к двум процентам", — полагает он.

Он отметил улучшение ситуации с необслуживаемыми кредитами в банковской системе страны. "Сейчас они составляют 8,8%, про сравнению с 45% в 2016 году. В среднем по ЕС на NPL"s приходится 1,83% кредитов", — сказал финансист.