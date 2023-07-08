СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — ПРАЙМ. Вероятное поднятие ставки ЦБ РФ для уменьшения растущей инфляции вызовет нагрузку на бюджет и в результате ударит по экономике России, необходимо остановить отток капитала для исключения девальвации рубля, заявил финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. ЦБ в решении по ключевой ставке будет исходить из комплекса факторов

Динамика курса рубля сейчас несет проинфляционные риски для РФ, ЦБ будет это учитывать в решениях по ставке, заявила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если ключевая ставка вырастет — получается такой негативный замкнутый цикл. Рушится финансовая стабильность, идет рост инфляции, потому что компонент импорта в потребительской корзине еще очень большой… Ведущие центральные банки в мире напечатали огромное количество долларов, евро, йен и так далее за время ковида и, по сути, девальвируя рубль, мы по сути забираем себе часть американской и европейской инфляции. Когда растет инфляция, ЦБ не имеет других рычагов, как поднять ставку — что очень больно бьет по российской экономике", — сказал Лосев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Лосев ожидает, что на предстоящем заседании Совета директоров Банка России 21 июля будет принято решение о повышении ставки с существующих 7,5% до 8%, возможно и сразу на 1 %. Эксперт считает такое решение негативным для экономики.

"Повышение ставки может каким-то образом снизит инфляцию – оставит часть денег в рублевых депозитах или возможно в облигациях федерального займа. Но проблема вот в чем: повысили ставку – у минфина выросли расходы. Минфин, который должен сейчас финансировать огромное количество программ – если идет недобор налогов, должен финансировать за счет долга, за счет выпуска облигаций федерального займа. Теперь возрастает нагрузка на бюджет. Ничего хорошего в таком таргетировании инфляции нет – это бьет по бюджету, по всей экономике, всем гражданам", — сказал Лосев.

Эксперт призвал правительство и ЦБ РФ немедленно остановить отток капитала за рубеж для стабилизации курса рубля и провести фискальную рефляцию для роста экономики и производства.

Рубль по итогам торгов пятницы вырос к доллару, но упал к юаню, по итогам недели российская валюта упала и к американской, и к китайской: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 91,25 рубля и 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. За неделю доллар вырос на 1,70 рубля, юань — на 32 копейки, евро – на 2,55 рубля.