МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Мексика заинтересована в увеличении объема импорта удобрений из России, а также в поставках стали, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. Мексика намерена увеличить поставки текилы в Россию

"Мы заинтересованы в первую очередь в удобрениях. Это необходимое условие для развития сельского хозяйства. Правительство выделяет значительные суммы на удобрения", — сказал дипломат агентству.

Посол пояснил, что экспорт этого товара из России осуществлялся через посредников.

"Сейчас это происходит в меньшей степени или через третьи страны, но правительство Мексики хочет рассмотреть возможность закупок больших объемов удобрений для сельского хозяйства при поддержке российских властей. Это главное и самое важное для нас. Вторая сфера, интересующая нас, — это сталь для развития мексиканской промышленности", — добавил он.

Согласно сообщению на сайте посольства России в Мексике, которое ссылается на данные ФТС России, двусторонний товарооборот в 2022 г. составил примерно 3,8 миллиарда долларов. Президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот весной, заявил, что Россия заинтересована в наращивании объемов торговли с Мексикой, в реализации совместных проектов в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.