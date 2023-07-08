МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между правительствами РФ и Узбекистана об открытии представительств таможенных служб, соответствующий документ находится в электронной базе ГД. Узбекистан заключил договор на покупку российского газа

Согласно документу, представительства открываются и действуют на основе законодательства своих стран, их возглавляют руководители представительств таможенных служб.

Кроме того, в документе указаны основные функции, которые реализует представительство.

"Представление интересов таможенной службы своего государства по вопросам таможенного регулирования; оказание содействия развитию таможенного сотрудничества между государствами Сторон; участие в согласовании решений таможенных служб государств Сторон в области таможенного дела, включая решения, касающиеся развития таможенной инфраструктуры, и оперативные решения по повышению эффективности таможенного контроля", — сказано в документе о функциях представительств.