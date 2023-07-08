Более 150 московских компаний заключили экспортные контракты с начала года
Собянин: столичный бизнес продолжает развивать международное торговое сотрудничество
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Более 150 столичных компаний заключили контракты на экспорт с начала года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Столичный бизнес развивает торговое сотрудничество с Китаем, Бразилией, Алжиром, Индией, странами СНГ и другими международными регионами. С начала года при поддержке города внешнеторговые контракты заключили свыше 150 московских компаний, больше трети из них впервые вышли на экспорт", — написал Собянин в телеграм-канале.
Мэр также отметил, что предприятия воспользовались услугами Московского экспортного центра, которые рассчитаны и на начинающих участников внешней торговли.
"Производитель печенья смог выйти на зарубежные маркетплейсы и заключить первый экспортный контракт.️ После участия компании – изготовителя химсредств в акселераторе она сформировала стратегию развития за рубежом и теперь поставляет товары иностранным партнёрам", — добавил Собянин.
Кроме того, он подчеркнул, что сейчас открыт прием заявок на участие в международных выставках и бизнес-миссиях, а также на поддержку онлайн-экспорта и софинансирование акселерационных экспортных программах и размещение своих товаров в зарубежных супермаркетах.