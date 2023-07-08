МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Росалкогольрегулирование в рамках моратория на проверки будет контролировать оборот алкоголя на основе риск-ориентированного подхода, сообщает пресс-служба Минфин России. Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России

Как сообщает министерство, Минфин и Росалкогольрегулирование продолжат в полном объеме обеспечивать исполнение поручений президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина о введении моратория на внеплановые проверки.

"При этом государственный контроль в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в условиях моратория будет осуществляться Росалкогольрегулированием на основе риск-ориентированного подхода с применением индикаторов риска правонарушений, что позволяет более оптимально оценивать риски нарушений участниками рынка с одновременным снижением административной нагрузки на них", — говорится в сообщении. Минфин назвал источники неучтенных поступлений бюджета России за 2022 год

В конце июня в пресс-службе Минфина сообщили, что министерство называет правильной инициативой введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр, а также считает необходимым исключить из моратория проведение проверок производителей и продавцов алкоголя и спирта.

Комитет Госдумы РФ по экономической политике по итогам заседания 9 июня рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию рассмотреть вопрос введения МРЦ на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также оценить создание реестра дистрибьютеров этой продукции, говорилось в протоколе заседания комитета по экономической политике, с которым ознакомилось агентство.

Массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России, произошедшие в начале июня, власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок. Рекомендации комитета по экономической политике Госдумы РФ министерству были подготовлены в связи с этой ситуацией.

Правительство в конце декабря 2022 года продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.