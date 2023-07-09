МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Индия планирует предоставить Шри-Ланке до 12 лет для погашения финансового долга, чтобы облегчить бремя островного государства, заявил управляющий директор Индийской корпорации экспортных кредитов Милуаханан Сентилнатан. Россия и Индия будут развивать транспортную инфраструктуру, заявил аналитик

Шри-Ланка, пережившая худший за последние семь десятилетий экономический и политический кризис, должна 3 миллиарда долларов Китаю, 2,4 миллиарда долларов Парижскому клубу (неофициальный межправительственный орган индустриально развитых стран-кредиторов) и 1,6 миллиарда долларов Индии.

"Переговоры Шри-Ланки с Международным валютным фондом (МВФ) продолжаются. После того, как будут приняты все условия реструктуризации, мы вернем (наши) деньги в течение определенного периода времени. Срок, в который финансовый долг должен быть погашен, с 3-4 лет может быть продлен до 10-12 лет", — цитирует издание Mint заявление Сентилнатана.

Ранее в этом году Международный валютный фонд одобрил кредитную программу Шри-Ланки на сумму 3 миллиардов долларов чтобы помочь стабилизировать ее экономику и начать реструктуризацию долга. Островное государство получило немедленную выплату в размере около 333 миллионов долларов в рамках 48-месячной программы, утвержденной МВФ.

Кроме того, валютные резервы Шри-Ланки выросли на 26% до 17-месячного максимума в 3,5 миллиарда долларов в мае, чему способствовали более высокие денежные переводы и доходы от туризма.

Ранее Индия продлила на год кредитную линию для Шри-Ланки на 1 миллиард долларов. Кредитная линия, являющаяся частью экстренной помощи в размере 4 миллиардов долларов, предоставленной Индией во время пика финансового кризиса в Шри-Ланке в начале прошлого года, должна была закончиться в марте.