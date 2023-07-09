МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Саммит БРИКС, который должен пройти в Йоханнесбурге в августе, будет очным, заявил президент ЮАР Сирил Рамафорса. Во Франции рассказали о готовящемся ударе БРИКС по Западу

"У нас будет очный саммит БРИКС… Он не будет виртуальным", — сказал он в видео, которое опубликовал в Twitter.

Президент также напомнил, что очные саммиты БРИКС не проводились в течение почти трех лет.

БРИКС включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще несколько стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.