МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Компании Южной Кореи за 2022 год более чем в два раза нарастили экспорт моторных масел в Россию после ухода западных компаний с рынка РФ, пишет Financial Times. Южная Корея отменила тариф на импорт нафты и нефти для ее производства

"Южнокорейский экспорт в Россию моторных масел, которые могут использоваться в танках, бронеавтомобилях и другой военной технике, в прошлом году более чем удвоился", — сообщает газета.

По данным издания, которое ссылается на статистику южнокорейского правительства, экспорт моторных масле увеличился за прошлый год на 116% до 229 миллионов долларов. Увеличение объемов экспорта в РФ, как пишет газета, произошел после того, как западные нефтяные компании, в том числе Total, Shell и BP, ушли из России.

Отмечается, что основными бенефициарами ухода западных компаний из РФ стали дочерняя компания южнокорейского конгломерата SK Group SK Enmove, а также совместное предприятие южнокорейской GS Group и американского энергетического гиганта Chevron GS Caltex.

При этом издание подчеркивает, что обе компании отрицали, что их продукция использовалась российскими вооруженными силами.

Издание изучило данные по российскому импорту, отметив, что SK Enmove и GS Caltex продали в Россию моторного масла на сумму около 2,8 млн долларов в январе 2022 года. "С тех пор их объемы резко возросли, достигнув пика примерно в $28 млн в марте 2023 года", — сообщает газета.