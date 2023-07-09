МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом вопросы глобальной продовольственной безопасности в условиях неспособности Запада выполнить шаги "зерновой сделки", сообщили в МИД России. СМИ: Турция продолжает контакты по вопросам продления зерновой сделки

"Затрагивались также перспективы дальнейшего взаимодействия по вопросам, касающимся обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях неспособности западных государств предпринять шаги, необходимые для реализации известной "пакетной инициативы" Генерального секретаря ООН", — говорится в сообщении МИД России.

Ранее в МИД РФ заявили, что оснований для продления "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет.

Как отметили в ведомстве, руководство ООН хранит молчание по двум неудобным для них вопросам: подрыву участка аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и безвозмездным поставкам российских минеральных удобрений беднейшим странам. При этом на Западе публично заявляют, что никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений, быть не может, указали в МИД.

Черноморская инициатива является составной частью стамбульской пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.