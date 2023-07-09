ВАШИНГТОН, 9 июл — ПРАЙМ. Возможность рецессии в США нельзя исключать полностью, поскольку в стране сохраняется высокий уровень инфляции, заявила в воскресенье глава американского минфина Джанет Йеллен. Разделить экономики Китая и США практически невозможно, заявила Йеллен

"Этого нельзя исключать полностью. Однако мы ожидаем, что при таком устойчивом рынке труда, как сейчас, темпы роста занятости замедлятся", — сказала она в интервью телеканалу CBS.

По мнению главы американского минфина, замедление роста экономики страны является "уместным и нормальным".

"У нас здоровая экономика, отличный рынок труда, но очень высокая инфляция. Это вызывает озабоченность как у нас, так и у американского народа, но со временем, я надеюсь, она снизится", — указала Йеллен.

В конце июня председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что рецессия в национальной экономике все еще возможна, хотя и не является наиболее вероятным сценарием.