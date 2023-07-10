МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Все больше центральных банков и суверенных фондов предпочитают переводить золотые резервы в золото после того, как Запад ввел санкции в отношении России, пишет Reuters со ссылкой на исследование инвесткомпании Invesco. Лихорадка продолжается: рубль начал свистопляс до конца года

Управляющие массово перекраивают свои стратегии, исходя из того, что инфляция ускоряется, а геополитика все так же продолжит управлять финансами.

Авторы исследования указали, что в этих условиях хорошим способом сбережения могут стать золото и облигации развивающихся рынков. Однако случившаяся в прошлом году заморозка Западом практически 640 миллиардов долларов российских резервов стала триггером для сдвига в пользу драгметалла. Почти 60 процентов опрошенных заявили, что считают золото более привлекательным, в то время как 68 процентов хранили резервы на родине по сравнению с 50 процентами в 2020 году.

Один из центральных банков на условиях анонимности пояснил: "Мы действительно хранили это (золото) в Лондоне… но теперь мы перевели его обратно в нашу страну, чтобы обеспечить его сохранность в качестве актива-убежища".

"Если это мое золото, то я хочу, чтобы оно находилось в моей стране — это мантра, которая звучит весь последний год или около того", — рассказал Reuters глава отдела официальных учреждений Invescо Род Рингроу.

К диверсификации долларовых сбережений многие центральные банки приходят на фоне геополитической нестабильности и возможностей, которые дают развивающиеся рынки.

В качестве альтернативы по-прежнему рассматривают китайский юань и инвестиции в инфраструктуру, особенно в проекты, связанные с ВИЭ. Однако на фоне рисков, связанных с Китаем, многие предпочитают переносить инвестиции в Индию, а вот Британия и Италия становятся менее привлекательными.